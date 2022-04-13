Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

13.04.2022 09:11
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi tarafından "Sevgi Sofrası" iftar programları devam ediyor.

Ergene Belediyesi tarafından "Sevgi Sofrası" iftar programları devam ediyor.

Ergene Belediyesi Başkan Vekili Ali Cengiz Yürük, Karamehmet Mahallesi sakinleri ile oruç açtı.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programları, ilçe sakinlerinin katılımıyla devam ediyor.

Karamehmet Mahallesi'ndeki düğün salonunda kurulan "Sevgi Sofrası"nda Ali Cengiz Yürük, Ergene Belediyesi başkan yardımcıları Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar birlikte oruç açtı.

Ramazan ayı süresince 17 mahallede Sevgi Sofraları kuracaklarını belirten Yürük, "Mübarek ramazan ayını her zaman olduğu gibi bu senede halkımız ile geçiriyoruz. Halkımızın birlik ve beraberliği için her mahallemizde böyle güzel etkinlikler yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi eğitime katıldı

Tekirdağ AFAD tarafından verilen afet ve acil durumlara hazırlık ile yangına müdahale konularındaki eğitimler sürüyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, saha eğitimlerine katılarak kule tırmanışı gerçekleştirdi.

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nde gönüllü görev alan 20 yeni ekip üyesi, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Destek AFAD Gönüllülük Sistemi" kapsamındaki eğitimlere katıldı.

AFAD eğitmenleri tarafından hafif arama kurtarma, psikososyal destek ve insani yardım konuları başta olmak üzere afet ve acil durumlara hazırlık alanlarında pek çok konuda eğitim alan ekip üyeleri ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yangına müdahale eğitimine tabi tutuldu.

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Arama Kurtarma, Tekirdağ, Ramazan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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