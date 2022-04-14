Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

14.04.2022 12:09
Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında Edirne, İstanbul ve Çanakkale'ye kültür gezileri düzenliyor.

Marmaraereğlisi Belediyesi, ramazan etkinlikleri kapsamında Edirne, İstanbul ve Çanakkale'ye kültür gezileri düzenliyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, düzenledikleri gezilerle ilçe halkını ülkenin güzellikleri ve tarihi yerleriyle buluşturduklarını söyledi.

Gezilere kayıt olan vatandaşların ramazanın ilk günü Çanakkale destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası'na götürüldüğünü ifade eden Ata, burada Çanakkale Şehitleri Anıtı başta olmak üzere, namazgah, Seyit Onbaşı, Şahin Deresi, Zığındere Sargı Yeri Şehitliği, Yahya Çavuş, Alçıtepe Hastane Müzesi, 57. Alay, Conk Bayırı gibi önemli noktaların rehber eşliğinde tanıtıldığını kaydetti.

Ata, Çanakkale ve İstanbul gezilerinin ardından tarihi açıdan birçok değeri bir arada taşıyan Edirne'ye de gezi düzenlediklerini belirterek, "Burada da Selimiye Camisi başta olmak üzere, Balkan Şehitliği, Üç Şerefeli Cami, Eski Cami, Eski Pazar Kapalı Çarşı ile Sultan 2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve dönemin en önemli sağlık kurumu olan Beyazıt Külliyesi'ni görme fırsatı buldular." dedi.

Belediye Başkanı Yüksel, iftarda bir aileye misafir oldu

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, bir vatandaşın evinde iftara katıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Demirbaba mevkisinde yaşayan Dursun Keleş ve ailesini ziyaret eden Yüksel, aile ile sohbet etti.

Ezanın okunmasıyla orucunu Keleş ailesinin evinde açan Yüksel, iftar sonrası da aile ile vakit geçirdi.

Yüksel birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan mübarek ramazanda iftar sofrasını Keleş ailesi ile paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugüne kadar halkımızın her zaman yanında oldum olmaya da devam edeceğim. İçten misafirperverlikleri, keyifli sohbetleri için Keleş ailesine teşekkür ediyorum. Rabbim bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları ve ettiğimiz duaları kabul eylesin." diye konuştu.

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Gelibolu Yarımadası, Hikmet Ata, Çanakkale, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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