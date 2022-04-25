Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

25.04.2022 09:41
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çocuk korosu konserine katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çocuk korosu konserine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konser, Karadağ Kud Bihor-Petnisya Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başladı.

Daha sonra, Yunanistan Batı Trakya Türk Azınlığı Gümülcine Türk Gençler Birliği Halk Oyunları ekibi, okul öncesi öğrencileri korosu, beden perküsyon ekibi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 200 öğrenciden oluşan koro ekibi gösteri sundu.

Etkinliğe, Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, öğrenciler ve velileri katıldı.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Zorlu Enerji Trakya Bölge Direktörü Tamer Akaslan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Şahin, Trakya Kariyer Fuarı'na katkı ve katılımlarından dolayı Akaslan'a teşekkür ederek takdimde bulundu.

-Tekirdağ'da "Gönül Sofraları" kurulmaya devam ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" Ertuğrul Mahallesi'nde kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gönül Sofraları'na konuk olan vatandaşları masalarında ziyaret etti.

İftar sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti Tekirdağ Valisi Yıldırım, Kodlama ve Stem Festivalini ziyaret etti Tekirdağ'da 1920 öğrenci TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutladı Tekirdağ'da 1920 öğrenci TBMM'nin kuruluşunu Trakya halayıyla kutladı

milli eğitim bakanlığı, Trakya Bölgesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
08:58 Ukrayna Rusya'yı kalbinden vurdu: Petrol borularını füzelerle hedef aldılar
08:57 Çiçeği burnunda gelin ve damattan öpüşme görüntüsü: Seda Sayan ve yeni eşi balayına Paris'e gidiyor
08:53 Ceylin ve Ilgaz arasında sular durulmuyor! Seçimde bulunması gereken Ilgaz nasıl bir karar verdi?
03:29 CHP'den "Kumpas çöktü" videosu: Tuncay Özkan'dan Enerji Bakanı'na görüntülü gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 09:50:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement