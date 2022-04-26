Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) her gün öğrenciler için sahur veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sosyal Yaşam Merkezi'nin öğrenci yemekhanesinde ramazanın ilk gününden itibaren 03.00-05.00 saatleri arasında sahur verildiği belirtildi.

Sahura yoğun katılım sağlayan öğrencilerin, uygulamayı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

-Süleymanpaşa'da çocuklar şenlikte eğlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocuk şenliğine çok sayıda çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil dolgu alanında kurulan ana sahnede gün boyu gerçekleştirilen konser, gösteri, tiyatro ve dans şovlarının yanı sıra yüz boyama, arkeoloji, takı tasarım, sosis balon, parfüm yapımı, eğlenceli bilim, geri dönüştürülebilir malzemelerden kum saati ve gemi yapımı gibi etkinliklere çocuklar ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğrencilerinin konserleri, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının gösterileri, halk oyunları, Canım Kardeşim Benim tiyatrosu, Maskot Bando konserleri de çocuklara güzel anlar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgının ardından çocuklara yakışan bir şenlik gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.