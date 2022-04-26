Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

26.04.2022 09:38
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) her gün öğrenciler için sahur veriyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) her gün öğrenciler için sahur veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sosyal Yaşam Merkezi'nin öğrenci yemekhanesinde ramazanın ilk gününden itibaren 03.00-05.00 saatleri arasında sahur verildiği belirtildi.

Sahura yoğun katılım sağlayan öğrencilerin, uygulamayı memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

-Süleymanpaşa'da çocuklar şenlikte eğlendi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocuk şenliğine çok sayıda çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil dolgu alanında kurulan ana sahnede gün boyu gerçekleştirilen konser, gösteri, tiyatro ve dans şovlarının yanı sıra yüz boyama, arkeoloji, takı tasarım, sosis balon, parfüm yapımı, eğlenceli bilim, geri dönüştürülebilir malzemelerden kum saati ve gemi yapımı gibi etkinliklere çocuklar ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğrencilerinin konserleri, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının gösterileri, halk oyunları, Canım Kardeşim Benim tiyatrosu, Maskot Bando konserleri de çocuklara güzel anlar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, salgının ardından çocuklara yakışan bir şenlik gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı Tekirdağ 'Milli Mücadeleden Milli Hakimiyete' konferansı düzenlendi Tekirdağ 'Milli Mücadeleden Milli Hakimiyete' konferansı düzenlendi

Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Yaşam Merkezi, 23 Nisan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
09:11 Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?
09:10 Yıkılan havuz duvarı işçinin sonu oldu
09:04 Sadakatsiz dizisi ekranlara veda ediyor! Final tarihi belli oldu
08:54 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 72 yaşındaki mimar Mücella Yapıcı Gezi davasından tutuklandı: Hapse giderken Ajda Pekkan'ın şarkısını söyledi
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 09:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement