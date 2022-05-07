Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

07.05.2022 15:07
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesinin mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesinin mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in başkanlığında Ulaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Velimeşe Mahallesi İncirlik mevkisi Ergene Belediyesi sorumluluk alanındaki parsellerde yapılan uygulamanın, imar planı değişikliği görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Ergene Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesabı da görüşülerek kararlaştırıldı.

Vergi taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Emlak ve çevre temizlik vergisinde yapılandırılan borçların taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğu bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı yazılı açıklamada, "2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi borçları mayıs ve kasım aylarında 2 taksit halinde ödenebilmektedir. Vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını 7256 ve 7326 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 31 Mayıs 2022 Salı gününe mesai bitimine kadar borç yapılandırma taksitlerini ödemeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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Rasim Yüksel, İncirlik, Düğün, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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