Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyesi Meclis Salonunda, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

2021 mali yılı bütçe kesin hesabının görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Çorlu Belediyesi bünyesinde kurulan Çorkent A.Ş'nin sermayesinin 2 milyon liraya yükseltilmesi konusu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurulması, Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonunun isminin Ziya Berhan Kılıç Spor Salonu olarak değiştirilmesi, mülkiyeti Çorlu Belediyesi'ne ait taşınmazların bir kısmının 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi gereği kullanılması hususu ve Çorlu Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Çorlu Şubesi arasında ortak hizmet projesi yapılabilmesi için imzalanacak protokol konuları görüşülerek karara bağlandı.

Çorlu'da müzeler ilgi görüyor

Çorlu'da Atatürk Evi ve Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi'ne ziyaretler sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ve 10 Kasım 2020 tarihinde ziyarete açılan Atatürk Evi'nin, yılın ilk dört ayında 10 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni hizmet vermeye başladığı günden bu yana 14 bin 719 kişinin ziyaret etti.

10 Kasım 2020 tarihinde inşaatı tamamlanarak hizmete giren ve geliri ile 50 üniversite öğrencisine burs imkanı sunan Atatürk Evi'nin de geçtiğimiz yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Çorlu Atatürk Evi'ni 2021 yılında açık kaldığı süre boyunca, 17 bin 491 kişinin ziyaret etti.