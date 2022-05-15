Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

15.05.2022 14:03
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Ergene Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin güzelleşmesi adına çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları kendisinin de takip ettiğini belirten Başkan Yüksel, elverişsiz hava şartları başta olmak üzere dış etkenler ve çeşitli nedenlerle bozulan kilit parke yollar ile kaldırımlarda onarım çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Ergene'de yol konusunu sorun olmaktan çıkarmak için önemli adımlar attıklarını aktaran Yüksel, "Yol sorunun yüzde 90'ın üzerinde bir oranda ortadan kaldırdık. Şimdi kalan bölümleri çözmek ve yol konusunu Ergene'nin gündeminden çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek" dedi.

Marmaraereğlisi'nde futbol turnuvası

Marmaraereğlisi Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilkinin düzenlediği futbol turnuvası başlıyor.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan ve Marmaraereğlisi genelinden, 16 takımın oluşturduğu turnuvanın kura çekimi, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğuna dikkat çekerek, bu yıl ilkini organize ettikleri turnuva ile amaçlarının vatandaş ile kurumlar arasındaki diyaloğu, kaynaşmayı ve dostluğu daha da güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Çorlu'da "Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği" kuruldu

Çorlu'da Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği kuruldu.

Dernek Başkanı Gökhan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esentepe Mahallesi Sancak Caddesi'nde kurulan derneğin, bölgede ilk olduğunu belirtti.

Dernekte 7'den 70'e herkese yönelik kurslarının olacağını ifade eden Çelik, "Çorlu'da ve bölgede kurulan ilk Yaratıcı Drama ve Sanat Derneği'yiz. Burada, 7'den 70'e her yaşa ve herkese uygun kurslarımız olacak. Eğitimlerimim, haftada bir gün 1.5 saat olarak devam edecek. Bunların yanında sanat faaliyetlerimizin de dersleri belirlenen guruplara göre uzman eğitmen ekibimizce ayarlanacak" dedi.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
12:16 Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı! Yattan düşen şahsı vatandaşlar denizden çıkardı
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:07:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement