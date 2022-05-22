Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

22.05.2022 17:47
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Avcılar Kulübü tarafından 10. Fermalı Irklar Mera Yarışması düzenlediSeyman Mahallesine ait merada düzenlenen yarışmada, İngiliz ve Continental köpek ırkları birbiriyle yarıştı.

Çorlu Avcılar Kulübü tarafından 10. Fermalı Irklar Mera Yarışması düzenledi

Seyman Mahallesine ait merada düzenlenen yarışmada, İngiliz ve Continental köpek ırkları birbiriyle yarıştı.

Kulüp Başkanı Mert Yılmaz, yaptığı açıklamada, en son 2019 yılında bu tür bir yarışma düzenlediklerini söyledi.

Pandemi sonrası ilk büyük organizasyonlarını düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden yarışmacının katıldığı etkinlikte yurt dışından da yarışmacıların olduğunu aktaran Yılmaz, "Burada 130 köpek yarışacak. 650 civarı da katılımcımız bulunuyor. Amacımız, birlik ve beraberliğimizi sağlamak. Çorlu Avcılar Derneği olarak etkinliğin onuncusunu düzenliyor olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren köpeklere mama, tasma, kupa ve madalya verildi.

Çorlu'da "Bahar ve Hıdrellez Şenliği" düzenlendi

Çorlu ilçesinde Şahbaz Mahalle Muhtarlığı tarafından "Bahar ve Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Mahalle Muhtarı İlker Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri şenliğin bundan sonraki yıllarda da geleneksel hale getirilmek istendiğini belirtti.

Mahalle sakinleriyle gün boyu güzel vakit geçirerek, eğlendiklerini anlatan Soydan, etkinlik kapsamında pişirilen 1 ton etim mahalle sakinleriyle birlikte tüketildiğini söyledi.

Etkinliğe, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları idarecileri, dernek ve oda yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Mert Yılmaz, Pandemi, Avcılar, Köpek, Güncel, Son Dakika

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