Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, ilçedeki çöp konteynerlerinin bakım onarımını kendi imkanlarıyla yaparak tasarruf sağlıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin her bir noktasında bulunan metal çöp kovalarının bakım, onarım, boyama ve yenileme çalışmalarını kendi personelleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, hasar görmüş çöp konteynerlerini yenisini almak yerine kendi imkanlarıyla yenileyerek belediye bütçesine katkı sağladığını belirten Yüksel, kenti daha temiz ve estetik kılmak adına eskimiş, paslanmış, tekerlekleri hasar görmüş veya kapakları kapanmayan çöp konteynerlerinin toplanarak deforme olan kısımlarının tamir edildiğini kaydetti.

Yüksel, "Çöp konteynerlerimizi öz kaynaklarla tamir ederek ciddi anlamda kar sağlarken, kullanılmayacak olan metal ve plastik parçaları da çöpe atmayıp geri dönüşüme kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi tatbikata katıldı

Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı"na katıldı.

AFAD koordinasyonunda İstanbul'un 18 noktasında icra edilen tatbikata 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere 5 bin personel katıldı.

Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, tatbikata Çorlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'nden 13 kişinin katıldığını söyledi.

Çolpan, şunları kaydetti:

"Tatbikat kapsamında tahliye yolları ve bölgelerinin saptanması, toplanma alanlarında görevli personelin deneyim kazanması, toplanma alanlarından tahliye ve transferin güvenli bir şekilde sağlanması, afetzedelerin geçici barınma alanlarına yerleştirilmesi, deprem sonrasında İstanbul'dan tahliye edilecek vatandaşlar için kara, deniz, hava ve demir yolu transfer noktalarının faaliyete geçirilmesiyle ilgili olarak yapılacak çalışmalar ele alındı."