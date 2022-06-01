Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

01.06.2022 09:10
Tekirdağ'dan kısa kısa

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Bulgaristan Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Bulgaristan Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım şeref şefterini imzalayan Vali Kırbıyık ve Vali Ekici ile bir süre görüştü.

Vali Yıldırım, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kırbıyık ve Ekici'ye teşekkür etti.

Bulgaristan Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de Vali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Başkonsolos Küngerü ile bir süre görüşen Yıldırım, kendilerini Tekirdağ'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

-Yüzme kursu tamamlandı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Yüzme Kış Okulunda 90 kişi yüzme öğrendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Yüzme Kış Okulu, 3 aylık eğitimin ardından Tekirdağ Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen törenle sona erdi.

7-12 yaş arası çocuklardan oluşan 90 öğrencinin katıldığı kurstaki öğrencilere, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar madalya ve çeşitli hediyeler verdi.

Çınar burada yaptığı konuşmada, belediye olarak çocuklara çok değer verdiklerini aktararak, "Sizlere gelişip daha güzel şartlarda hayatlarınızı sürdürebilmeniz için yeni imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren bu imkanlar ve sizler için düzenlediğimiz organizasyonlar artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Küngerü ve Şahin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı'nın da katıldığı ziyarette şahin, Küngerü'ye "Namık Kemal: Hayatı-Düşünceleri-Eserleri" kitabını takdim etti.

-Çorlu Belediyesi asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçenin büyük bölümünde asfalt serim çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Sarıkurt, zaman içerisinde yoğun kullanım ve hava şartları gibi çeşitli nedenlerle yıpranan ve bozulan yollarda planlamalar doğrultusunda çalışma yapılmaya başlandığını ifade etti. 1440 metrekarelik yolda çalışmaların tamamladığını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Yol ekiplerimiz tarafından çalışmalar kapsamında 160 ton malzeme serim çalışmalarının ardından asfalt ekiplerimiz, Deva Sokak'ta 431 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. 21 personel ve 16 araç ile yapılan yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımız bu sokakta tamamlandı. Önümüzdeki haftadan itibaren yol ve asfalt ekiplerimiz tarafından Şeyhsinan, Muhittin, Alipaşa, Havuzlar, Kazımiye mahalleleri ile diğer mahallelerde çalışmalara başlanacak."

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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Bulgaristan, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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