Tekirdağ'dan kısa kısa

Badminton sporcusu Sinem Yıldız, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Başkan Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı sporculara her zaman destek olacaklarını belirtti.

Yıldız'a bundan sonraki katılacağı müsabakalarda başarılar dileyen Yüksel "Ergeneli sporcumuz Sinem Yıldız kızımızı Badminton sporunda almış olduğu başarılarından dolayı Belediye Meclis Üyelerimiz ile tebrik ederek, Ergene Belediyesi olarak ödüllendirdik. Avrupa Şampiyonası öncesinde Bulgaristan'daki turnuvaya katılacak olan gururumuz Sinem kızımıza başarılar diliyorum." dedi.

Yıldız'da çok çalışarak daha büyük başarılar elde etmek istediğini belirterek Yüksel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Marmaraereğlisi'nde ilaçlama çalışmaları

Marmaraereğlisi'nde, ilaçlama çalışmaları başlandı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, etkin şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesinin amaçlandığını söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların belli bir plan ve program dahilinde yürütüldüğünü belirten Ata, "Sivrisinek ve haşere ile mücadele konusunda uzmanlar kontrolünde, mayıs ayında başlayan, sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele eylül, ekim aylarına kadar devam etmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşımalarından dolayı bu zararlılarla mücadele etmekteyiz. Halkımızın sağlığı ve rahatıMarmaraereğlisi'nde keyifli bir yaz geçirmeleri bizim için önemli." diye konuştu.