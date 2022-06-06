Tekirdağ'dan kısa kısa

Trakya'daki cem evleri Ergene'de birlik ve beraberlik pikniği düzenledi.

Ulaş Çamlık alanında yapılan pikniğe katılan Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı konuşmada etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecek yıl bu organizasyonu "Canlar Etkinliği" olarak Ergene Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştireceklerini belirten Başkan Yüksel, Tekirdağ'ın bir bütün olarak hareket ettiğini belirtti.

Birlik ve beraberliklerini her platforma taşıdıklarını ifade eden Yüksel "Şu anda halkımızın özgürce, ibadetini yapabileceği cem evi ve çok amaçlı salonumuzu inşa etmeye devam ediyoruz. Taziye evi, aşevi ve engelli merkezinin de projesi devam ediyor. İnşallah bir yıl içerisinde temelini atarak tamamlamak ve halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Etkinliğe CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri katıldı.

Öğrencilerden Sıfır Atık Projesi'ne destek

Velimeşe Atatürk İlkokulu öğrencileri Ergene Belediyesi'ne ikinci el eşya bağışında bulunarak Sıfır Atık Projesi'ne destek oldu.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçede bulunan okullarda öğrencilere, çevre, ambalaj atıkları ve geri dönüşüm konuları hakkında seminerler verildi.

Velimeşe Atatürk İlkokulu öğrencileri de, bu projeye destek vererek, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ikinci el eşya bağışında bulundu.

Ergene Belediyesi servis araçları ile okullarından alınan öğrenciler, bağışta bulunacakları ikinci el eşyalar ile Temizlik İşleri Müdürlüğü binasına götürüldü.

Eşyaları alan belediye görevlileri, bu duyarlı davranışlarından dolayı küçük öğrencilere teşekkür etti.