"Halk ve çevre sağlığının korunması adına aralıksız sürdürülecek çalışmalarda ruhsatlı, halk sağlığına zararı bulunmayan, kokusuz ve zararsız ilaçlar kullanılıyor. Uçkunla mücadele ekipleri sonbahar dönemine kadar ilaçlama çalışmalarına devam edecek. Öte yandan ilaçlama hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı telefon hattına ulaşabilir."

Yaz boyunca sürdürülecek çalışmalarda 4 ekibin her akşam 20.00- 23.30 arasında tüm mahallelerde ilaçlama yapacağını belirten Sarıkurt, şunları kaydetti:

Kaynak: AA

Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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