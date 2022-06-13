Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

13.06.2022 17:02
Tekirdağ'dan kısa kısa

Trakya Veteranlar Ligi'nde, Ergene Veteranlar Takımı şampiyon oldu.

Trakya Veteranlar Ligi'nde, Ergene Veteranlar Takımı şampiyon oldu.

Lüleburgaz'da bir spor kompleksinde gerçekleştirilen müsabakaların final maçında, Keşan Veteranlar ile Ergene Veteranlar takımları karşı karşıya geldi.

Ergene Veteranlar 3-1'lik üstünlükle Keşan temsilcisini mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, Ergene temsilcisine kupasını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel verdi.

Yüksel, konuşmasında, 2021-2022 sezonunda 18 takımın Trakya Veteranlar Ligi'nde mücadele ettiğini anımsattı.

Takımı başarısından dolayı tebrik eden Yüksel, "Ekim ayında oynanacak olan Türkiye Veteranlar Şampiyonasında kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Ergene'de Ömer Şakar Parkı açılacak

Ergene ilçesinde Ulaş eski belediye başkanı Ömer Şakar'ın adının verileceği parkta çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaş Mahallesi'ne yeni bir park kazandıracaklarını belirtti.

İlçede yeni yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Yüksel, her geçen gün parklara yenilerini eklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Parka belediye meclisi kararıyla Ulaş'ın eski belediye başkanı Ömer Şakar'ın adının verileceğini aktaranYüksel, açıklamasında şunları kaydetti:

"1150 metrekarelik alana yapılan parkın içinde 555 metrekare yeşil alan, 300 metrekare sert zemin, 220 metrekare oyun alanı, çay ocağı, 8 kamelya, 6 oturma bankı, uçak model oyun gurubu, çocuk oyun grupları, 7 spor aleti, 5 farklı türde toplam 65 ağaç yer alıyor. Ergenemizin her mahallesini bir diğerinden ayırmadan hizmet ediyoruz. Parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız."

YORUMLAR
500
Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Rasim Yüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:56:48. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement