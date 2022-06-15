Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

15.06.2022 08:52
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen programa katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen programa katıldı.

Vali Yıldırım, Tekirdağ Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının, dünyanın iç güvenlik teşkilatlarının gıpta ile baktığı bir donanıma sahi olduğunu söyledi.

Jandarma teşkilatının her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hizmetinde görev yaptığını ifade eden Yıldırım, "Sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, gerektiğinde dünyanın dört bir yanında kendilerine görev verildiğinde bu görevi layığı ile yerine getiren bir teşkilata sahibiz. Bunun için de ne kadar gurur duysak azdır. Bugün teşkilatımız için konuşuyoruz ama bu sözlerim üniformalı görev yapan bütün arkadaşlarımız içindir, gerek emniyet teşkilatımız, hava kuvvetlerimiz, gerek kara kuvvetlerimiz, gerek deniz kuvvetlerimiz. Bunun içindir ki ordumuz bizim gözbebeğimizdir." dedi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve protokol üyeleri katıldı.

Vali Yıldırım ve protokol üyelerinin Jandarma konulu fotoğraf sergisini gezmesi ile program sona erdi.

-Meslek edindirme kurslarına katılanlara sertifikaları verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) kapsamında Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen eğitimlerin yılsonu kapanış sergisi ve sertifika töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Muratlı ilçesinde hayata geçirilen boyacı, çini işlemeci branşlarında eğitim görerek sertifika almaya hak kazanan 57 kursiyere protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kursların devam edeceğini aktararak, "Sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olan, özellikle kadınlarımızın toplumsal hayata katılımına katkı sağlayarak yeni meslekler öğrenmelerini amaçladığımız ücretsiz meslek edindirme kurslarımız önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir. Kurslarımıza katılan ve mezun olan tüm hemşerilerimi tebrik ediyor, onlara bu çalışma zevkini aşılayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor Jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü Jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Aziz Yıldırım, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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