Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi ilçesinde Belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yılsonu sergisi düzenlendi.

"Her zaman, Her yerde, Herkes için eğitim" sloganıyla gerçekleştirilen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Marmaraereğlisi'nde de kutlandı.

Marmaraereğlisi Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan yılsonu sergisini saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol üyeleri açılışın ardından sergiyi gezerek, kursiyerlerin hazırlamış olduğu, el sanatları ürünleri inceledi.

Açılışa Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, Jandarma Komutanı Oğuz Karadeniz, Emniyet Müdür Vekili Metin Temizer, Milli Eğitim Müdürü Eşref Hızlı, Belediye Başkan Yardımcısı Bahattin Çavdar, kurum müdürleri, kurs eğiticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Ergene'de köpek güzellik yarışması düzenlendi

Ergene Belediyesinin katkılarıyla Ergene ilçesinde faaliyet gösteren Trakya Kovucu Irklar Derneği Avkıf-Alianz işbirliği ile Balkan Şampiyonası Köpek Güzellik Yarışması yapıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde düzenlenen yarışmasda, 30 ayrı kategoride katılım sağlayan ırklarda derecelendirme yapılarak sınıflandırıldı.

Yarışmada köpekler sahiplerine olan irtibat, kondisyon, duruş ve itaatlerine göre derecelendirilerek puan verildi.

Dereceye giren köpeklerin sahiplerine yarışma sonunda kupa ve madalyaları takdim edildi.