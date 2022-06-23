Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Müftülüğü tarafından "Bir Yetime Aile Olmak" konulu panel gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu faaliyetleri kapsamında düzenlenen panele din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Nurşen Mutlu, "Koruyucu Aile Hizmetleri", Tekirdağ İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Osman Kılıçoğlu ise "Dini Referanslarla Koruyucu Ailelik" konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Panele katılan Başak-Burak Sevgi çifti ise koruyucu aile olma konusunda aldıkları karar ve sonrasında yaşadıkları süreci anlattı.

Malkara'da yeni mahsul buğday satışa sunuldu

Malkara Ticaret Borsası'nda, 2022 hasat sezonunun yeni mahsul buğday satışı gerçekleştirildi.

Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Ayaz ile borsa üyelerinin katıldığı açık arttırma usulü ile gerçekleştirilen satışta, Yörücek Mahallesi'nden Ali Taşdelen'in ürettiği yeni mahsul 2 ton buğday, bir firma tarafından tonu 11 bin 50 liradan alındı.

Üretici Taşdelen'e Malkara Ticaret Borsası tarafından 50 litre mazot hediye edildi.

Kaymakam Yüksel ve Ayaz, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.