Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

27.06.2022 16:26
Tekirdağ'dan kısa kısa

Saray Belediyesi yaz atölyelerinin açılışı yapıldı.

Saray Belediyesi yaz atölyelerinin açılışı yapıldı.

Kültür ve sanat merkezi bünyesinde 20 farklı dalda hizmet verecek atölyeler içim açılış töreni düzenlendi.

Açılışın töreninde konuşan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yaz atölyelerinin herkes için faydalı olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere dondurma ikram edildi.

"Sevgili Doktor" isimli oyun Tekirdağ'da sahnelendi

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından "Sevgili Doktor" isimli oyun sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde 23 öğrencinin rol aldığı oyun, tiyatro bölümü eğitmeni oyuncu ve tiyatrocu Şahin Ergüney'in rejisörlüğünde sahnelendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ilçede ciddi bir tiyatro seyircisi olduğu belirtti.

Çınar, Süleymanpaşa'yı kültür ve sanat anlamında ileriye taşımak için çalıştıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Son yıllarda salon sorunu ve diğer açılardan ilçemizde tiyatro konusunda eksiklikler olduğunu biliyorduk. Bu eksikliği giderebilmek amacıyla çalışmaya başladık. 'Süleymanpaşa'mızdan tiyatro, sinema oyuncuları yetişmesin' diyerek belediye konservatuvarımızda tiyatro bölümünü yeniden aktifleştirmeye, bölümün kadrolarına da hepimizin tanıdığı ve değer verdiği usta isimleri getirmeye karar verdik.

Öğrencilerimiz daha ilk yıllarında profesyonellere taş çıkarttılar. Emeği geçen eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl çok daha büyük işler başaracaklarına inancım tam."

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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