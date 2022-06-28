Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

28.06.2022 17:13
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi'nin "Süpürmen" adı verilen temizlik aracını hizmete başladı.

Ergene Belediyesi'nin "Süpürmen" adı verilen temizlik aracını hizmete başladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin kurulduğu 2014 yılından bu yana makine parkurunu güçlendirmek adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Devlet Malzeme Ofisinden satın aldıkları çok sayıda aracı Ergene halkının hizmetine sunduklarını aktaran Yüksel, Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesinde kullanılan yeni araç olan Süpürmen'in, ilçenin cadde ve sokaklarında çalışmaya başladığını ifade etti.

- Marmaraereğlisi Belediyesi'nden Karadeniz'deki sel bölgesine personel ve ekipman desteği

Marmaraereğlisi Belediyesince Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarıyla mücadeleye destek için bölgeye personel ve ekipman gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 kişilik ekip, Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesinde arama, kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir kamyon ve büyük bir loder yola çıktı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Hikmet Ata, sel haberini alır almaz belediye ekiplerinin, bölgeye doğru yola çıktığını, zor durumda kalan afetzedelere yardım eli uzattıklarını belirtti.

-Süleymanpaşa'da kurban satış noktasında hazırlıklar tamamlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurban satış noktasında hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan kurban satış noktasında kurban satış alanında çevre düzenlemesi gerçekleştirilerek, satış alanlarının çizgilerinin çizilerek, numaralandırma çalışmaları yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Marmaraereğlisi ve Touba Toul ve Ngayene Sabakh şehirleri arasında "kardeş şehir" protokolü

Marmaraereğlisi ilçesi ile Senegal'in Touba Toul ve Ngayene Sabakh şehirleri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ile Belediye Başkanları Goumbo Gaye ve Ameth Dıeye arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ata, kültürel ve ticari iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Rasim Yüksel, Karadeniz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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