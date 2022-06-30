Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

30.06.2022 15:28
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesince oluşturulan ekip, kent merkezindeki cami ve mescitleri temizliyor.

Süleymanpaşa Belediyesince oluşturulan ekip, kent merkezindeki cami ve mescitleri temizliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki ibadethanelerin genel bakım ve temizliğini yapıyor.

Görevliler her gün farklı cami ve mescitlerin temizliğini yaparak, vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Bayram namazı öncesi tüm camilerin temizliklerinin tamamlanması hedefleniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Öcal'dan üreticilere ziyaret

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ahievren Mahallesi'nde bulunan S.S. Ahievren Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret eden Öcal, kooperatifin uyguladığı proje kapsamında inşaat sahasını yerinde inceledi.

Öcal, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi amacıyla İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu uygun görülen A iş planı dahilinde 322 adet projenin hibeye esas tutarı 19 milyon 569 bin 817 liradır. Uzman Eller Projesi kapsamında da 14 faydalanıcı proje imzalamaya hak kazanmış olup, toplam tutarları 1 milyon 400 bin liradır."

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Kaynak: AA

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