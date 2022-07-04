Bu yıl ilk kez düzenlenen birimler arası halı saha futbol turnuvasında, Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş çalışanlarından oluşan beş müdürlükten 10 takım, mücadele edecek. Turnuva yedi gün sürecek ve 5 Temmuz Salı günü oynanacak final müsabakası ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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