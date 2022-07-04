Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

04.07.2022 16:03
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası işbirliği ile düzenlenen halı saha futbol turnuvası açılış töreni gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası işbirliği ile düzenlenen halı saha futbol turnuvası açılış töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklaya göre, turnuvanın Atatürk Mahallesi'nde bulunan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Başkan Yardımcıları Sabri Çınar ve Hüseyin Uzunlar, çalışanlara turnuvada başarılar diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından turnuvanın başlama vuruşu yapıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen birimler arası halı saha futbol turnuvasında, Süleymanpaşa Belediyesi Personel A.Ş çalışanlarından oluşan beş müdürlükten 10 takım, mücadele edecek. Turnuva yedi gün sürecek ve 5 Temmuz Salı günü oynanacak final müsabakası ile sona erecek.

-Tekirdağ Tarım ve Orman müdürü Öcal lisanslı depoculuk tesisini ziyaret etti

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren lisanslı depoculuk tesisini ziyaret etti.

Öcal, tesiste incelemelerde bulunarak, işletme müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesise buğday teslim eden çiftçilerle sohbet eden Öcal, çiftçilere hasatlarının bereketli olmasını diledi.

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Kaynak: AA

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