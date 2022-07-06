Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

06.07.2022 12:09
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce, 2022 yılı Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) eğitimi ile afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce, 2022 yılı Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) eğitimi ile afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, EÜAŞ Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitimde, KBRN tehlikeleri ve bu tehlikelere yönelik alınması gereken önlemler, herhangi olay anında müdahale yöntemleri ile ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri anlatıldı. Eğitim sonrasında deprem anı ve tahliye tatbikatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonları oluşturuldu

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi için komisyonlar oluşturuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, öğrencilere etkin ve doğru rehberlik hizmeti sunulması amacıyla ortaokul, lise ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde EBA üzerinden hizmet verileceği ve 282 adet komisyon kurulduğu kaydedildi.

Koop-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi, Rektör Şahin'i ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Koop-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Ziya Nur Üzmez, NKÜ'nün Tekirdağ'ın iş, ekonomik ve sosyal hayatına önemli etki ettiğini belirtti.

Rektör Şahin ise sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birliğinin önemine değinerek, üniversitenin her kurum ile iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti.

Ziyarette, Koop-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Ziya Nur Üzmez, Öz Sağlık-İş Sendika Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam, Koop-İş Sendikası Şube Teşkilat Sekreteri Reyhan Yapak, İş Yeri Temsilcileri Ferhat Aras ve Salih Mutlu ile Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi Kadın Komite Başkanı Çiğdem Yüksel'in bulunduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor Trakya'da ayçiçeğinde yüksek verim için üreticiler yağış bekliyor
Kaynak: AA

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement