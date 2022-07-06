Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce, 2022 yılı Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) eğitimi ile afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, EÜAŞ Tekirdağ Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitimde, KBRN tehlikeleri ve bu tehlikelere yönelik alınması gereken önlemler, herhangi olay anında müdahale yöntemleri ile ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri anlatıldı. Eğitim sonrasında deprem anı ve tahliye tatbikatının gerçekleştirildiği kaydedildi.

LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonları oluşturuldu

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi için komisyonlar oluşturuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, öğrencilere etkin ve doğru rehberlik hizmeti sunulması amacıyla ortaokul, lise ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde EBA üzerinden hizmet verileceği ve 282 adet komisyon kurulduğu kaydedildi.

Koop-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi, Rektör Şahin'i ziyaret etti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden (NKÜ) yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Koop-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Ziya Nur Üzmez, NKÜ'nün Tekirdağ'ın iş, ekonomik ve sosyal hayatına önemli etki ettiğini belirtti.

Rektör Şahin ise sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birliğinin önemine değinerek, üniversitenin her kurum ile iş birliği içerisinde olduğunu ifade etti.

Ziyarette, Koop-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Ziya Nur Üzmez, Öz Sağlık-İş Sendika Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam, Koop-İş Sendikası Şube Teşkilat Sekreteri Reyhan Yapak, İş Yeri Temsilcileri Ferhat Aras ve Salih Mutlu ile Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi Kadın Komite Başkanı Çiğdem Yüksel'in bulunduğu kaydedildi.