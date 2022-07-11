Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

11.07.2022 11:03
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye personeli ile bayramlaştı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye personeli ile bayramlaştı.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Sarıkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Özcan Veysel Tunçcan, Güner Çetin, Oktay Çolpan, İbrahim Turgut Bolat ve Hakan Öztürk, Belediye Meclisi üyeleri, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Sarıkurt, personelin bayramını kutladı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

Çorlu'da toplu sünnet kayıtları devam ediyor

Çorlu Belediyesi toplu sünnet şöleni için kayıt başvuruları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kayıtların 22 Temmuz 2022 Cuma günü sona ereceğini belirtti.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya özen gösterdiklerini aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Çorlu Belediyesi maddi durumu uygun olmayan, çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında toplu sünnet şöleni düzenleyecek. 1 Temmuz 2022 Cuma günü başlayan toplu sünnet şöleni kayıtları 22 Temmuz 2022 Cuma günü sona erecek."

5-9 yaş arası çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü'nde yer alan Sosyal Yardım Merkezi'ne başvuruda bulunabilecek.

YORUMLAR
500
ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER ÇORLU'DA KURBANLARINI HALK PAZARINDA KESTİLER BAYRAKTAR AKINCI FİLOSU BİR ARADA BAYRAKTAR AKINCI FİLOSU BİR ARADA
Kaynak: AA

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 11:10:53. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement