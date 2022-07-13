Tekirdağ'dan kısa kısa

Spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konulu rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Üretim alanlarından 32 ton buğday hasat edildiğini aktaran Sarıkurt, "Hasat edilen buğdayın yaklaşık 4 tonluk bölümü Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hayvanat Bahçesi 'nde yem olarak kullanılacak. Geri kalan 28 ton buğdaydan ise un elde edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Ahmet Sarıkurt, Çorlu, Güncel, Son Dakika

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