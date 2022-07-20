Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

20.07.2022 12:10
Tekirdağ'dan kısa kısa

31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Sergi ve satış stantlarının olacağı, dans, müzik ve animasyon gösterilerinden canlı müzik dinletileri ile Sünnet Şölenine kadar içerisinde birçok farklı etkinliği barındıracak 2. Kapaklı Pınar Şenliği kapsamında Sami Levi, Ersay Üner ve Resul Dindar konser verecek.

Şenliğin açılışı Perşembe günü saat 19.00'da Coşkun Çelik Bandosu eşliğinde gerçekleştirilecek kortej ile yapılacak. Saat 21.30'da ise "Kapaklı Sesini Arıyor" yarışmasının finalistleri sahne alacak. Şenlik 31 Temmuz Pazar günü ünlü şarkıcı Resul Dindar konseri ile sona erecek.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, şenliğin ilkinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Bu yıl da yoğun geçeceğini düşündükleri şenliğe hemşerilerini davet eden Çetin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz, çevre ilçelerden de vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği şenliğimizin ikincisini bu yıl 28-29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. 4 gün sürecek şenliğimiz kapsamında kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ürünleri stantlarda sergilenip, satışa sunulacak. Şenliğimiz animasyon gösterilerinden canlı müzik dinletilerine, sportif etkinliklerden halk oyunları gösterilerine kadar içerisinde birçok farklı etkinliği barındıracak. Sünnet işlemlerini gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın kınasını, mevlidini gerçekleştirecek, ailelerimizle çocuklarımızın mutluluklarını hep birlikte yaşayacağız. Kentimizin kültür, sanat ve sosyal yaşantısına büyük katkı sunacak 2. Kapaklı Pınar Şenliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir."

-Trafik denetimleri

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kurban Bayramı'nda yapılan denetlemelerde trafik kurallarına uymayan sürücülere 348 bin 378 lira ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Kurban Bayramı boyunca farklı noktalarda denetim yapıldı.

Denetimlerde 175 araç sürücüsüne eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 348 bin 378 lira ceza uygulandı, 24 araç trafikten men edildi.

Uygulamada ayrıca 1785 sürücüye bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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