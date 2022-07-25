Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi arasında Çorlu ilçesinde bulunan Ziya Bey Evi'nin restorasyonu için protokol imzalandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, "Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını önemsiyor ve onu gelecek nesillere taşıma adına önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrimizin her bir köşesi büyük kültürel değerlere sahip. Protokolün ilçemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

TESKİ yeni hizmet binasında mesaisine başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda personelle bir araya geldi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, TESKİ'nin büyük bir aile olduğunu belirtti.

Yeni hizmet binasının vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunacağını aktaran Albayrak, "Kurulduğumuz 2014 yılından bu yana tüm personellerimiz ile Tekirdağ için tüm hızımızla çalışıyoruz. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu bina ile kurumsallaşmamızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası açılış töreninin 19 Ağustos Cuma günü yapılacağını kaydetti.