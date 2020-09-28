Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan YKS hazırlık kursuna katılan öğrencilere Tekirdağ'ın Saray ilçesinden kitap yardımı yapıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yer alan özel bir Anadolu lisesi tarafından Sincik ilçesinde yeni açılan YKS kurs merkezine üniversiteye hazırlık kitapları gönderildi. Her öğrenci için alanına göre tüm dersler olacak şekilde paketlenip gönderilen kitaplar halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "2017 yılından bu yana Tekirdağ' dan küçük ilçemize bir gönül köprüsü inşa ettik. 2017 Yılında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yer alan özel bir Anadolu lisesi öğrencileri yıl boyunca biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları kırtasiye, kıyafet ve ayakkabı malzemelerini Sincik Hasanlı Köyünde okuyan öğrencilere göndermişti. 2018 yılında ise, İstanbul Yeni Kapıda yapılan Adıyaman Tanıtım Günlerine Tekirdağlı öğrencilerden oluşan Adıyaman yöresi halk oyunları ekibi ile katılarak, tanıtım günlerimize renk katmışlardı. 2019 yılında Sincik ilçesinde liseden mezun olup, kütüphane ortamında ders çalışan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak kitapları göndermişlerdir. Bu yıl ise bünyemizde açılan YKS kurslarına katılan öğrencilere paket set hazırlık kitapları göndererek kursa katılan öğrencileri kaynak sıkıntısından kurtarmış mutlu etmişlerdir. Her yıl devam eden sosyal ve örnek alınacak bir projeye imza atan okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. İnancımız öğrencilerin sınavlara iyi hazırlanarak güzel sonuçlar almasıdır" diye konuştu. Sincik ilçesinde YKS kurslarının hem hafta içi hem de hafta sonu devam ettiği belirtildi. - ADIYAMAN