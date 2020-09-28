Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı - Son Dakika

Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı

Adıyaman'ın Sincik Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan YKS hazırlık kursuna katılan öğrencilere Tekirdağ'ın Saray ilçesinden kitap yardımı yapıldı.

Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan YKS hazırlık kursuna katılan öğrencilere Tekirdağ'ın Saray ilçesinden kitap yardımı yapıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yer alan özel bir Anadolu lisesi tarafından Sincik ilçesinde yeni açılan YKS kurs merkezine üniversiteye hazırlık kitapları gönderildi. Her öğrenci için alanına göre tüm dersler olacak şekilde paketlenip gönderilen kitaplar halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "2017 yılından bu yana Tekirdağ' dan küçük ilçemize bir gönül köprüsü inşa ettik. 2017 Yılında Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yer alan özel bir Anadolu lisesi öğrencileri yıl boyunca biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları kırtasiye, kıyafet ve ayakkabı malzemelerini Sincik Hasanlı Köyünde okuyan öğrencilere göndermişti. 2018 yılında ise, İstanbul Yeni Kapıda yapılan Adıyaman Tanıtım Günlerine Tekirdağlı öğrencilerden oluşan Adıyaman yöresi halk oyunları ekibi ile katılarak, tanıtım günlerimize renk katmışlardı. 2019 yılında Sincik ilçesinde liseden mezun olup, kütüphane ortamında ders çalışan ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak kitapları göndermişlerdir. Bu yıl ise bünyemizde açılan YKS kurslarına katılan öğrencilere paket set hazırlık kitapları göndererek kursa katılan öğrencileri kaynak sıkıntısından kurtarmış mutlu etmişlerdir. Her yıl devam eden sosyal ve örnek alınacak bir projeye imza atan okul yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. İnancımız öğrencilerin sınavlara iyi hazırlanarak güzel sonuçlar almasıdır" diye konuştu. Sincik ilçesinde YKS kurslarının hem hafta içi hem de hafta sonu devam ettiği belirtildi. - ADIYAMAN

Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı
Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı
Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tekirdağ, Sincik, Kitap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Umut Nayir, Hajduk Split yolunda Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
Havanın kararmasıyla ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı Havanın kararmasıyla ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattı         
21:37
Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı Nijerya'da 30 kişinin öldüğü terör saldırısında bomba yüklü eşek kullanıldı         
20:50
Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız         
20:28
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı         
19:19
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 22:14:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'dan Sincik'e kitap yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei