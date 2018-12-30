Tekirdağ'dan Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
9 dakika önce
TEKİRDAĞ'dan Suriye sınırındaki birlikler için sevk edilen askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
TEKİRDAĞ'dan Suriye sınırındaki birlikler için sevk edilen askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Tekirdağ'dan Gaziantep ve Diyarbakır'a sevk edilen, çoğu zırhlı askeri araçlar ile personelin taşındığı 33 vagonluk tren, öğle saatlerinde, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Garda güvenlik önlemleri alınırken, tren, verilen molanın ardından hareket etti. Askeri araçların Gaziantep ve Diyarbakır'a götürüleceği daha sonra ise sınır bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.
- Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:04 Kaynak: DHA
Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu
İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü
MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı