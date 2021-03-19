Tekirdağ'dan Suriye'ye 2 yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Tekirdağ'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, kömür yüklü 2 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Tekirdağ İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, Çorlu ilçesinde düzenlenen uğurlama töreni öncesi yaptığı konuşmada, tırların hazırlanmasında kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Çalışkan, her zaman mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Mülteci kamplarında insanlar ağır kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Kış şartlarında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize iki tır kömür yardımı ile bir nebze de olsa yuvalarını ısıtacağız inşallah. Yine inşallah yemeklerine katık olacak ekmekler üretilmesi için Van'dan temin ettiğimiz bir tır un yardımı da eş zamanlı olarak şu anda oradan yola çıkmış bulunmaktadır." dedi.

Vatandaşların desteği ile gönül coğrafyalarına ellerini uzattıklarını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Dünyanın etkilendiği virüs salgını başladığı günden itibaren yetkili kurumlarımızla iletişime geçip vefa sosyal destek gurubuna dahil olup 65 yaş üstü büyüklerimizin yardımına koştuk. Ancak gündelik kazancını evine götürebilen, virüsten dolayı çalışamayan kardeşlerimize gıda ve nakit desteğinde bulunduk. Şimdi de sizlerin destekleriyle bu yardım tırlarımızı hızlıca organize olarak doldurduk. Yardım tırı organize ettiğimizi duyan hanım ablalarımız kardeşlerimiz, haberi alır almaz ellerine yün iplerini, şişlerini alıp işe koyuldular ve yavrularımız için atkı bere kazaklar örerek, bugüne yetiştirip tırlara yüklediler. Bu tırların içerisinde milletimizin kardeşliği, vefası, dostluğu ve merhameti var."

Konuşmanın ardından yardım tırları dualarla Suriye'ye uğurlandı.