TEKİRDAĞ'DAN UKRAYNA'YA 4 TIR, İNSANI YARDIM MALZEMESİ GÖNDERİLDİ - Son Dakika

RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya Tekirdağ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 4 TIR insanı yardım malzemesi gönderildi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya Tekirdağ'da AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 4 TIR gönderildi. Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket eden TIR'ların içinde 1600 gıda kolisi, 1680 battaniye, 200 yatak, 240 çadırın da aralarında bulunduğu insani yardım malzemeleri bulunuyor. TIR'lar AFAD İl Müdürü Recep Erol ve personeli tarafından Ukrayna'ya uğurlandı. Tekirdağ'dan dün de Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemeleri gönderilmişti.