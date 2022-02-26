Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından hazırlanan, içinde insani yardım malzemesi bulunan 5 tır Ukrayna'ya uğurlandı.

AFAD Lojistik Merkezindeki uğurlama törenine Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Recep Erol ve AFAD personeli katıldı.