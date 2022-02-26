Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika
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Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

26.02.2022 18:07
Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesi gönderildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD tarafından hazırlanan, içinde insani yardım malzemesi bulunan 5 tır Ukrayna'ya uğurlandı.

AFAD Lojistik Merkezindeki uğurlama törenine Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Recep Erol ve AFAD personeli katıldı.

Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi
Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi
Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi

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Çatışmaların 3'üncü gününde Kiev'de bir apartman isabet aldı Çatışmaların 3'üncü gününde Kiev'de bir apartman isabet aldı AFAD: 'Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderiyoruz' AFAD: 'Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderiyoruz'

Tekirdağ, Ukrayna, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika
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