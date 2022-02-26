Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

26.02.2022 19:15
Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi

TEKİRDAĞ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

TEKİRDAĞ'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ukrayna'ya 5 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'ya Tekirdağ'da AFAD tarafından hazırlanan ve içlerinde insani yardım malzemesi bulunan 5 TIR gönderildi. Tekirdağ AFAD Lojistik Merkezi'nden hareket eden TIR'ların uğurlanmasına Vali Aziz Yıldırım, AFAD İl Müdürü Recep Erol da katıldı.


YORUMLAR
500
Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı Polonya-Ukrayna sınırı çocuklu aileler haricinde sivillere kapatıldı Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması Fas'tan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Tekirdağ, Ukrayna, Rusya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Beşiktaş-Sivas maçı başladı!
19:01 Çeçen lideri Kadirov'un 22 bin liralık botları dikkat çekti!
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 5 TIR, insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement