Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 9 tır insanı yardım gönderildi - Son Dakika

- Tekirdağ'dan Ukrayna'ya 9 tır insanı yardım gönderildi

TEKİRDAĞ - Rus saldırısı altında olan Ukrayna'ya 4 tır insani yardım gönderildi. Bugün yola çıkan tırlarla birlikte iki günde Tekirdağ'dan çıkan tır sayısı 9'a yükselmiş oldu.

Rusya'nın saldırı düzenlendiği Ukrayna'da meydana gelen gelişmeler çerçevesinde AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 4 adet tır daha Tekirdağ'da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden Ukrayna'ya gönderildi.

Saldırı altındaki Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkan tırlarda, bin 600 gıda kolisi, bin 680 battaniye,200 yatak, 240 adet çadır benzeri insani yardım malzemesi bulunuyor. Tekirdağ'da bulunan AFAD Lojistik Merkezinden dünde 5 adet yardım tırı Ukrayna'ya uğurlanmıştı.