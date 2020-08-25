TEKİRDAĞ Davutoğlu: Doğal gaz bulunmasına çok sevindim - Son Dakika

Davutoğlu: Doğal gaz bulunmasına çok sevindim

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tekirdağ il binasının açılışı ve kongresine katıldı. Davutoğlu,"Doğal gaz bulunmasına samimiyetle söylüyorum, çok sevindim ve Rabbime şükrettim. İnşallah buradan ülkemiz için hayırlı bir kapı aralanır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kara yolu ile geldiği Tekirdağ'da partisinin düğün salonunda düzenlenen il kongresine katıldı. Polisin salon girişinde güvenlik önlemi aldığı kongreye gelenlerin üst araması ve maske kontrolü yapıldı. Kongrenin yapılacağı salona gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu, İl Başkanı Recep Nişancı, Kurucular Kurulu üyesi ve Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Akçay ile partililer karşıladı. Salonda divan kurulunun belirlenmesi ve parti genel sekreterinin konuşmasından sonra Genel Başkan Davutoğlu kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Konuşmasında Karadeniz'de bulunan doğal gaza değinen ve çok sevindiğini söyleyen Davutoğlu, "Doğal gaz bulunmasına samimiyetle söylüyorum, çok sevindim ve Rabbime şükrettim. İnşallah buradan ülkemiz için hayırlı bir kapı aralanır diye. İnşallah geçmişteki müjdeler gibi olmaz, bulunan gazın hem çıkarma hem de ekonomik değeri iyidir, ülkemize ciddi bir katkı sağlar diye mutlu oldum. İnşallah bu sefer ciddi bir şekilde bulunan gazın teknik ve ekonomik yönlerini şeffaf bir şekilde millete, bizlere anlatırlar diye bekledim. Onun için hemen tebrik ve destek mesajı yayınladık. Ülkemize bir nebze katkıda bulunan herkes başımızın tacıdır. Bizim muhalefet anlayışımız körü körüne her şeyi reddetmek üzere kurulu değildir. Bizim muhalefet anlayışımız dört esas üzerinedir: Güzel işi takdir, iyi uygulamaları teşvik, olumsuz uygulamaları açık, net ve yapıcı eleştiri ve her konuda alternatif çözüm yolları önerme" dedi.

Davutoğlu, il kongresi devam ederken, Soğukkuyu bölgesinde bulunan il binasına gelerek açılışını gerçekleştirdi. Davutoğlu, daha sonra kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.