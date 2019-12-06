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Tekirdağ demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı
6 saat önce
TEKİRDAĞ Demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı (EK-2)
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:22 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı (EK-2)
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