Son Dakika Haberleri: Tekirdağ demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı
Son Dakika Güncel Tekirdağ demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı

6 saat önce

TEKİRDAĞ Demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı.

TEKİRDAĞ Demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı

Tekirdağ demirtaş'ı ziyarete cezaevine giden ailesi kaza geçirdi 5 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:22 Kaynak: DHA
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