Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor

28.09.2022 09:10

Tekirdağ deniz, gastronomi, kültür turizminin yanı sıra doğa turizmiyle de son yıllarda isim yapmaya başladı.

Tekirdağ deniz, gastronomi, kültür turizminin yanı sıra doğa turizmiyle de son yıllarda isim yapmaya başladı.

Doğa yürüyüşlerinden ekstrem sporlara, kampçılıktan hobi balıkçılığa pek çok turizm çeşidinin yapılabildiği kent bu özellikleriyle güz mevsiminde daha da öne çıkıyor.

Ganos Dağı etekleri kamp tutkunlarını, ormanlık alanlar yürüyüşü sevenleri, Uçmakdere adrenalini yüksek sporlardan hoşlananları çekiyor.

İstanbul'a 145, Edirne'ye 142, Kırklareli'ne 117, Çanakkale'ye 160 kilometre uzaklıktaki kent, bu coğrafi özelliği nedeniyle de çokça turiste ev sahipliği yapıyor.

"Tekirdağ, her mevsimde ayrı güzel"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın deniz turizminin yanı sıra doğa ve ekstrem turizminde de ön plana çıkmaya başladığını söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsimde ayrı güzellikler yaşattığını belirtti.

Özellikle hazan mevsiminin Tekirdağ'da bir başka yaşandığını anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Yeşilden kırmızıya, kırmızıdan sarıya dönen ve dökülen yapraklar burasını bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Uçmakdere başta olmak üzere, Saray ilçesindeki ormanlar bu güzellikleri içinde bulunduruyor. Yürüyüş rotalarının olduğu Uçmakdere'de dökülen yapraklar içinde yürüyüş yapmak çok güzel.

Aynı zamanda yapraklarını dökmeye başlayacak üzüm bağları arasında da güzel gezintiler insanları cezbediyor. İstanbul'a en yakın yerde, en güzel bağları, ormanları bulunduran Tekirdağ her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor."

"Ağaçlar renk cümbüşü oluşturmaya başladı"

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy, gökyüzüyle buluşmak isteyenleri Uçmakdare'ye beklediklerini ifade etti.

Aksoy, Uçmakdere'nin doğasıyla insanlara eşsiz güzellikler sunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Ganos Dağı eteklerindeki ağaçlar renk cümbüşü oluşturmaya başladı. Bu güzellikleri gökyüzünden görmek isteyenler buraya gelip uçmak istiyorlar. Biz hafta içi, hafta sonu uçuşlarımızı yapıyoruz. Doğa tutkunları gelip bu güzellikleri görüyor."

İstanbul'dan gelen Mert Karadağ, ilk defa kamp için Tekirdağ'a geldiğini belirtti.

Karadağ, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakınlığının avantaj olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi:

"Tekirdağ'ın havası, doğası ve denizi çok güzel. İsterseniz burada kamp, isterseniz paraşütle uçuş yapabilirsiniz. Burada kamp yapmak çok güzel. Herkese burada kamp yapmasını tavsiye ederim."

YORUMLAR
500
Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak Dede Korkut Şiir, Resim ve Kompozisyon Yarışması ödül töreni İstanbul'da yapılacak Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi Son dakika haberleri | Bakan Muş, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda başarı gösteren memurlara ödül verdi Son dakika haberleri | Bakan Muş, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda başarı gösteren memurlara ödül verdi
Kaynak: AA

Toros Dağları, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
14:49 Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar
14:46 Bahçeli: Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan kim varsa kaybedecek
14:43 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak
14:39 Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar, kuyumcuya akın etti
14:37 Darbedilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedildi! Acılı babanın yaptığı hareket yürek parçaladı
14:36 Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek
14:10 MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
14:13 Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı
14:05 Bakan Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için çalışmalara başlanacağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 15:18:27. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ doğal güzellikleriyle doğaseverleri bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement