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Tekirdağ depremde hasar gören marmara ereğlisi kaymakamlığı taşınıyor

29 dakika önce

Depremde hasar gören Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı taşınıyorİstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören ve daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının Gençlik Merkezi'ne taşınmasına karar verildi.

Depremde hasar gören Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı taşınıyor

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören ve daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının Gençlik Merkezi'ne taşınmasına karar verildi.

Silivri açıklarında 26 Eylül perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan Marmara Ereğlisi ilçesinde, daha önceden 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının giriş katında depremin ardından çatlaklar meydana geldi. Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda binanın taşınacağını ve taşınma işlemlerine başlanması talimatı verdi. Bu arada kaymakamlığın nereye taşınacağı konusunda araştırmalar yapılarak belediyeye ait Gençlik Merkezi uygun bulundu. Bunun üzerine kaymakamlık, belediyeden merkezi kendilerine hasis edilmesini talep etti.

3 YILLIĞINA TAHSİS EDİLDİ

Marmara Ereğlisi Belediye Meclisi, kaymakamlıktan gelen talebi gündemine alarak değerlendirdi. Meclis, talebi oy birliğiyle onaylayarak Gençlik Merkezi'nin 3 yıllığına kaymakamlığa tahsis etti. Kararın ardından kaymakamlık, merkezde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra taşınma işlemlerini başlanacak.

Bu arada Kaymakamlık binası ile yan yana olan Marmara Ereğlisi Adliyesi'nde de İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede binada hasar tespit edildiği belirtildi. Binadaki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

OKUL TAŞINMIŞTI

Depremin ardından ilçenin Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi. Okulda yapılan incelemenin ardından öğrencilerin başka okula nakledilmesi kararı alındı. İlkokulda eğitim gören 524 öğrenci, ikili eğitime geçilen Belediye Ortaokulu'na nakledilmişti.

Tekirdağ depremde hasar gören marmara ereğlisi kaymakamlığı taşınıyor

Marmara Ereğlisi, Kaymakamlık, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:01 Kaynak: DHA
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