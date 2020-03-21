Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde, 'Covid Polikliniği' kuruldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs vakaları ile mücadele kapsamında Covid Polikliniği kuruldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve referans hastane ilan edilen Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde koronavirüs vakaları ile mücadele kapsamında, Covid Polikliniği kurularak, hizmet verilmeye başlandı. Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçer, "Sağlık çalışanlarımıza, hem örnek hem destek olmak için Covid polikliniğine idare olarak başladık. Bu süreçte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Covid polikliniğimiz hastane kantini arkasındaki sağlık kurulu binasında şimdilik sabah 10.00 akşam 22.00 saatleri arası hizmet verecektir. Ateş ve öksürük yakınması olan hastalarımız direkt bu polikliniğe başvurabilir. Minimal semptomlu yani burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı ve benzeri şikayetleri olan vatandaşlarımızın evde izole olarak bu durumu atlatmaya çalışmaları gerekir" dedi.