Tekirdağ Devlet Hastanesinde "Kovid Polikliniği" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ Devlet Hastanesinde 'Kovid Polikliniği' kuruldu - Son Dakika

Tekirdağ Devlet Hastanesinde "Kovid Polikliniği" kuruldu

22 dakika önce

Tekirdağ Devlet Hastanesinde koronavirüsle mücadele kapsamında "Kovid Polikliniği" oluşturuldu.

Tekirdağ Devlet Hastanesinde

Tekirdağ Devlet Hastanesinde koronavirüsle mücadele kapsamında "Kovid Polikliniği" oluşturuldu.

Tekirdağ 1. Kısım Devlet Hastanesindeki klinik, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçer, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede kovid polikliniğinin hizmete başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Kovid polikliniğimiz 1. kısım hastane kantini arkasındaki Sağlık Kurulu binasında hizmet verecektir. Ateş ve öksürük yakınması olan hastalarımız direkt bu polikliniğe başvurabilir. Minimal semptomlu yani burun akıntısı, hafif boğaz ağrısı şikayetleri olan vatandaşlarımızın evde izole olarak bu durumu atlatmaya çalışmaları gerekir."

Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:56 Kaynak: AA

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