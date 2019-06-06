TEKİRDAĞ Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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Devrilen traktörün altında kalarak öldüTekirdağ'ın Malkara ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan emekli öğretmen Mustafa Dinç (69), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:40 Kaynak: DHA
Devrilen traktörün altında kalarak öldü Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan emekli öğretmen Mustafa Dinç
(69), hayatını kaybetti.
Kaza, Müstecep Mahallesi Baraj yolu mevkiinde meydana geldi. Öğretmenlikten emekli olduktan sonra çiftçilik yapan 2 çocuk babası Mustafa Dinç, kullandığı 59 LL 663 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek için yol açıktı. Dinç, yokuş yukarı kullandığı traktörle toprak yoldan çıkmak istediği sırada hakimiyeti kaybettiği araç geri gelerek ters döndü. Ters dönen traktörün kalan Dinç'i görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri çağırıldı. Gelen ekipler Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı
'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ters dönen traktörün altında kalan Dinç'in cansız bedene iş makinesi yardımıyla çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Malkara Devlet Hastanesi
morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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