Son Dakika Haberleri: Tekirdağ devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon 21 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon 21 gözaltı

1 saat önce

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyon 21 gözaltıTekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) şubelerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Tekirdağ devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon 21 gözaltı, System.String[]

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyon 21 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) şubelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, sendika binası ile üyelerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda materyale el konulurken, her iki ilçede 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
Beklenen yağış Edirne ve Kırklareli'de başladı! İstanbul'a çok az kaldı Son dakika: Sırrı Süreyya Önder tahliye oldu! İşte ilk sözleri Bahçeli'den, "Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın" çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 17:25:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon 21 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]