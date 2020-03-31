Tekirdağ DKKY Birliği, üyelerinin ağıllarını ilaçlıyor - Son Dakika

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri (DKKY) Birliği, üyelerinin ağıllarını ve bahçelerini ilaçlıyor.

DKKY Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, yaptığı açıklamada, koyun ve keçilerin meraya çıkışlarında gittikleri güzergahları ilaçladıklarını ve bunu belirli aralıklarla yapacaklarını söyledi.

DKKY personeli Eray Karakaş ise Toluca'nın talimatıyla dezenfekte çalışmaları için saha çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Bu kapsamda üyelerin ağıllarını ve bahçelerini ilaçladıklarını anlatan Karakaş, "Yetişebildiğimiz kadar üyelerimizin ağıl giriş çıkışlarını, koyun giriş çıkışlarını dezenfektan amaçlı ilaçlamaya başladık. Üyelerimize umarım yararlı bir çalışma yapıyoruzdur. Yaklaşık 10 köye gittik." dedi.