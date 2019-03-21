Tekirdağ Dostspor, 59 ve 53 Numaralı Formaları Cumhurbaşkanı'na Takdim Etti
1 saat önce
Tekirdağ'ın adına aldığı başarılı sonuçlarına Türkiye Şampiyonluğunu da ekleyen Tekirdağ Dostspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rize ve Tekirdağ'ın plakalı formalarını takdim etti.
Tekirdağ
'ın adına aldığı başarılı sonuçlarına Türkiye
Şampiyonluğunu da ekleyen Tekirdağ Dostspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a Rize
ve Tekirdağ'ın plakalı formalarını takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Tekirdağ'ı ziyareti sırasında Tekirdağ'ın adına aldığı başarılı sonuçlarına, 'Türkiye Şampiyonluğu'nu da ekleyerek göğüsleri kabartan Tekirdağ Dostspor, Tekirdağ'ın plakası olan 59 numaralı ve Rize'nin plakası olan 53 numaralı formaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a takdim etti. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:36 Kaynak: İHA
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