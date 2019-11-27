Son Dakika Haberleri: Tekirdağ-drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza
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Tekirdağ-drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza

6 saat önce

Drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira cezaTEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne 4 bin 189 ceza kesildi.

Drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ile yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 13 araç sürücüsüne 4 bin 189 ceza kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 30 polisin katılımıyla Yıldızkent Kavşağı'nda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Ekipler, drone ile yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali ile hatalı sollama yapan ve emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 13 araç sürücüsüne, ilgili maddelerden 4 bin 189 lira idari para cezası kesti.

Tekirdağ-drone ile trafik denetiminde 13 sürücüye 4 bin 189 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
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