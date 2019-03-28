Tekirdağ Dsyb'den Bir İlk
2 saat önce
Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, yürüttükleri Kendi Yemini Yapabilirsin Projesi kapsamında üyelerine uygun fiyatlı arpa temin ettiklerini bunun da Tekirdağ DSYB tarafından ilk kez hayata geçirildiğini söyledi.
Tekirdağ
İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, yürüttükleri Kendi Yemini Yapabilirsin Projesi kapsamında üyelerine uygun fiyatlı arpa temin ettiklerini bunun da Tekirdağ DSYB tarafından ilk kez hayata geçirildiğini söyledi.
Birlik tarafından bugüne kadar hiç yapılmamış bir faaliyete imza attıklarını kaydeden Ergin Durgun, üyelerimize uygun fiyatlı arpa temin ediyoruz. Bu sayede üyelerimizin hayvanlarının yem hammaddesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Süt ve besi yem fiyatlarının yüksek olduğu bu dönemde üyelerimizin yem maliyetlerini düşürmek için TMO Tekirdağ Şube Müdürlüğü depolarından üyelerimiz için arpa temin ediyoruz. Bugün 1 ton arpayı bile üyesinin köyüne, işletmesine ulaştırmayı kendine görev edinen bir birliğiz. Tekirdağ'ın neresinde bir üyemiz varsa biz de oradayız, üyelerimizin hizmetindeyiz ve bundan gurur duyuyoruz. Üyelerimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.
"Üyelerimizin hayvanlarının beslenmesinde kullandıkları yem hammaddelerini temin etmeyi görev edindik" diyen Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, bundan sonra da mısır ve yonca gibi diğer yem hammaddelerini de aynı yöntem ile üyeleri için temin edeceklerini söyledi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:00 Kaynak: İHA
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