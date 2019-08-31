Tekirdağ DSYB'den Malkara jandarmaya ziyaret

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Tekirdağ DSYB Başkanı Ergin Durgun, Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Arbay ve Birlik Müdürü Murat Keser, Malkara'nın yeni İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Durgun, "İlçemizin faydasına yapılacak her türlü faaliyette, ortak işbirliği ve çalışma içerisinde olmaya hazırız" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Üsteğmen Oğuz, Tekirdağ DSYB yönetimine teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ