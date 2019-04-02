Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Dsyb Kulak Küpesi Uygulamasına Başladı

Tekirdağ Dsyb Kulak Küpesi Uygulamasına Başladı

35 dakika önce

Tekirdağ il genelinde doğan buzağıların küpelenmesi işlemine başlandı.

Tekirdağ Dsyb Kulak Küpesi Uygulamasına Başladı, System.String[]
Tekirdağ il genelinde doğan buzağıların küpelenmesi işlemine başlandı.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü ile Tekirdağ DSYB arasında 2019 yılı için sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması hakkında sözleşme imzaladıklarını söyledi. Durgun, sözleşme kapsamında birlik üyelerinin işletmelerinde doğan buzağıların küpelenmesi ve kayıt altına alınması işlemlerinin birlik personelleri tarafından yapılacağını açıkladı.

Birlik Başkanı Ergin Durgun, hizmetin tüm birlik üyelerine ve yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulunarak hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:17 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Güncel
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