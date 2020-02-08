Tekirdağ DSYB üyelerine hibe alma hakkı kazandırdı - Son Dakika

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun; 13. Etap KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Hibe başvurularının açıklandığını söyledi.



Durgun konuya ilişkin açıklamasında, "Birliğimiz bünyesinde bir personelimizi bu konuda görevlendirerek, üyelerimize ait proje hazırlama ve başvurularını hiçbir ücret almadan gerçekleştirmiştik. Proje hazırlama ve başvurusunu gerçekleştirdiğimiz 8 üyemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Hibe almaya hak kazanan projelerin bedellerinin KDV hariç kısmının yüzde 50'si devlet tarafından proje sahibi üyelere verilecektir. Birlik olarak üyelerimize hibe başvurularında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekten ve bundan sonraki satın alma süreçlerinde de kendilerine yardımcı olacağımızdan dolayı gurur duyuyoruz. Bu hizmetimiz ile de üyelerine kazandıran bir birlik olduğumuzu göstermiş olduk. Bundan sonra artan hizmetlerimiz ile üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, üyelerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi. - TEKİRDAĞ