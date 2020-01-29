Tekirdağ DSYB üyelerine Yunanistan gezisi için vize - Son Dakika

Tekirdağ DSYB üyelerine yönelik Yunanistan'da düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarları için vize çalışmaları.



Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada Üyelerinin yurt dışı vize başvurularını birlik tarafından yaptıklarını bir Seyahat acentesi ile ya da aracı bir kurum ile çalışmadıklarını böylece üyelerine piyasa şartlarından daha uygun fiyata yurt dışı vizesi hizmeti sağladıklarını söyledi. Durgun açıklamasında, "Ayrıca personele verdiğim talimat ile personelim vize başvuru evraklarının hazırlanmasından, formların doldurulmasına kadar birebir üyelerimize yardımcı oluyor" dedi.



Durgun açıklamasının devamında, "Birlik olarak önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz Yunanistan Selanik AGROTICA Tarım Fuarı ve Bulgaristan Plovdiv AGRA Tarım Hayvancılık Fuar gezilerine katılacak üyelerimiz için şuan da vize başvurusu yapıyoruz. Edirne'deki vize merkezine üyelerimizin ulaşımını personelimiz eşliğinde birliğimiz tarafından ek bir ücret talep etmeden sağlıyoruz. Üyelerimizin her zaman yanındayız. Hizmetlerimiz artarak devam edecek" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - TEKİRDAĞ